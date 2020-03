Emergenza Covid19: primo caso di contagio a Roccaspinalveti

ROCCASPINALVETI – «Cari concittadini la ASL n.2 Lanciano Vasto Chieti mi ha comunicato la positività di un nostro concittadino al Coronavirus ed ha già attivato tutti i protocolli previsti e predisposto tutte le misure necessarie per la ricerca dei “contatti diretti”. In ottemperanza alla normativa sulla privacy, non verranno divulgati i suoi dati personali. Il mio primo pensiero va al nostro concittadino ed alla sua famiglia con l’auspicio di una pronta guarigione. In qualità di Sindaco ho il dovere di informare la cittadinanza sulla situazione in modo chiaro, anche per evitare allarmismo. L’Amministrazione opera in contatto continuo con la ASL n.2 di Lanciano Vasto Chieti per monitorare gli sviluppi dell’emergenza. Vi ribadiamo che è necessario restare a casa, limitare le uscite per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute e rispettare le regole indicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalle Autorità sanitarie».

E’ quanto comunica la sindaca di Roccaspinalveti, Claudia Fiore.

«Ringrazio tutti i concittadini per la correttezza con cui stanno affrontando questa emergenza. – continua il primo cittadino – Abbiamo compreso che circolare senza un valido motivo deve essere evitato per il bene di tutti. Ringrazio anche per le segnalazioni che ci mandate quotidianamente, tutte verificate e per fortuna infondate, ma necessarie per la prevenzione e tutela della nostra comunità. Gli ultimi dati a livello nazionale restano, per ora, allarmanti e queste notizie confermano che oggi più di ieri è necessario restare a casa e resistere seguendo le regole nell’interesse di tutti».