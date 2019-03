Emergenza idrica a Poggio Sannita: l’acqua torna nelle abitazioni, ma non è potabile

POGGIO SANNITA – Rientra l’emergenza idrica a Poggio Sannita. Nel tardo pomeriggio odierno “Molise Acque” ha infatti terminato di riparare i due guasti sulla conduttura principale che serve l’intero centro abitato.

A darne notizia a l’Eco online il sindaco Giuseppe Orlando che insieme al suo vice, Tonino Amicone ha seguito l’evolversi della vicenda. Ma se l’acqua torna nelle abitazioni di Poggio Sannita al contempo non sarà potabile fino a quando non verranno effettuati gli esami da parte dell’Asrem, stimati in un paio di giorni. Sta di fatto che dopo 72 ore di rubinetti a secco, gli abitanti del comune altomolisano potranno utilizzare l’acqua almeno per l’uso domestico. Intanto domani riaprono anche la scuola chiuse nella giornata di oggi.