Emergenza: in arrivo buoni spesa e buoni pasto gestiti attraverso i servizi sociali del Comuni E' lo strumento previsto dal Governo, in accordo con l'Anci, per far fronte a situazioni urgenti di difficoltà della popolazione

Emergenza, dal Governo in arrivo fondi per buoni spesa e buoni pasto gestiti attraverso i servizi sociali del Comuni. E’ lo strumento previsto dal Governo, in accordo con l’Anci, per far fronte a situazioni urgenti di difficoltà della popolazione. Sulle situazioni di difficoltà di acquisto generi alimentari della fascia più povera della popolazione, che già si stanno registrando nel Paese, secondo fonti parlamentari, tra oggi e domani si potrebbe chiudere l’accordo tra Governo e Anci. Come misura di emergenza si profila uno strumento immediato per finanziare, con fondi statali, buoni spesa e buoni pasto, ma con gestione diretta dei Comuni attraverso i servizi sociali.

Sostieni la stampa libera, anche con 1 euro.