Enorme nido di calabroni in casa, intervengono i Vigili del fuoco

SCHIAVI DI ABRUZZO – Si è reso necessario un intervento di soccorso tecnico urgente da parte dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vasto oggi, a Schiavi di Abruzzo, precisamente in frazione Casali, per una bonifica di imenotteri. Un uomo del posto, residente in Germania, tornato in paese per trascorrere un periodo di vacanza, ha trovato una incredibile e pericolosa sorpresa in casa: un enorme nido di calabroni. I pericolosi imenotteri si erano introdotti all’interno dell’abitazione attraverso una finestra e avevano realizzato un enorme nido: una ottantina di centimetri di lunghezza per almeno trenta di larghezza. Un volume capace di contenere centinaia, se non migliaia di calabroni. L’uomo ha prima chiesto aiuto ad un apicoltore del posto, il quale, recatosi in frazione Casali per un sopralluogo, ha consigliato subito al padrone di casa di rivolgersi ai Vigili del fuoco, proprio in considerazione delle dimensioni straordinarie del nido e della pericolisità dei calabroni. Nel pomeriggio di oggi una squadra del distaccamento di Vasto, allertata dal comando provinciale di Chieti, si è recata in frazione Casali e ha provveduto alla bonifica degli ambienti. «Mai vista una cosa simile» ha commentato a caldo il padrone di casa, Renato Angelilli, che ha poi ringraziato vivamente il personale dei Vigili del fuoco «per la professionalità e l’ottimo lavoro di bonifica effettuato».