Entusiasmo, applausi e ottimismo: presentazione sotto le stelle per l’Olympia Agnonese

AGNONE. Serata sotto le stelle per la presentazione ufficiale a stampa e tifosi dell’Olympia Agnonese. Nel salotto di città, ovvero in una piazza Plebiscito ribollente di entusiasmo, Costantino Pierdomenico, storico speaker dei granata, ha chiamato uno ad uno i componenti della rosa guidata dal tecnico Mauro Marinelli. Il primo a salire sul palco e non poteva essere diversamente, il capitano di mille battaglie Piergiulio Litterio, che da tredici anni consecutivi calpesta i campi della serie D sempre con la stessa maglia. Poi via via gli altri volti nuovi, tutti giovanissimi, approdati alla corte della famiglia Coliazzo che, ancora una volta, ha deciso di continuare l’avventura nel torneo di quarta serie. Applausi per tutti ma in particolare per i tre agnonesi Ruggero Di Lollo, Davide Spadone e Armando Di Ciocco, visibilmente emozionati davanti i propri concittadini ai quali hanno promesso massimo impegno e soprattutto di voler lottare per una casacca da titolare. Sotto il palco l’intera dirigenza sorridente, ma consapevole di dover affrontare una stagione, l’ennesima, impegnativa e piena di sacrificio. “Saremo l’outsider del girone F – ha detto Mauro Marinelli che come al solito sprizza ottimismo da tutti i pori -. La squadra è stata costruita in maniera tale da poter divertire il nostro pubblico e contestualmente raggiungere l’obiettivo salvezza. Ci sarà da sudare, ma sono convinto che ci divertiremo” ha poi aggiunto Marinelli che torna su una panchina a distanza di anni e nel frattempo incassa un fragoroso applauso quando Pierdomenico annuncia la convocazione della figlia Gloria nella nazionale A. Al suo fianco i più stretti collaboratori, Matteo Pizii, Antonio Di Pasquo e la chioccia Erminio Rullo senza dimenticare il dottor Nino Perna del centro Atlante, figura fondamentale per il recupero degli atleti in caso di infortuni. Parole di ringraziamento ad Elio Ciccorelli, consulente di mercato nipote del compianto dirigente originario di Capracotta che tanto ha dato negli anni ’70 e ’80 alla progetto Olympia. “Ancora una volta il nome della città di Agnone travalicherà i confini regionali, è questo per noi un grande onore – le parole dell’assessore allo Sport, Annalisa Melloni – Siamo al tredicesimo anno di serie D e al 52esimo di attività federale continuativa che fa della Polisportiva Olypia Agnonese la società sportiva calcistica molisana più longeva. In parole povere – ha aggiunto Melloni – significa che disputeremo il 52esimo campionato con la stessa matricola senza aver mai dichiarato fallimento perché questa la società è sempre la stessa da quel famoso e memorabile 1967. Tutto questo si chiama passione, sacrificio ma soprattutto serietà. Se siamo qui ad inaugurare un altro anno calcistico dobbiamo dire grazie a tutti quelli che fino ad oggi hanno dato il loto contributo, non solo economico, alla causa. Dagli sponsor, ai presidenti, dirigenti, tecnici, calciatori, magazzinieri, a tutti quelli che hanno operato e operano dietro le quinte, fino ad ogni singolo tifoso granata. Ed è proprio a nome di tutti i tifosi e della Città di Agnone che ringrazio la famiglia Colaizzo e l’intera dirigenza per l’impegno e l’entusiasmo che li guida in questa nuova avventura. Un grande in bocca al lupo e sempre forza Grifo” ha concluso l’esponete della giunta Marcovecchio. Si parte domenica 1 settembre nella gara d’esordio al ‘Civitelle’ contro il Montegiorgio. Il vecchio Grifo è pronto a spiccare nuovamente il volo…