Epidemia da Covid19: emersi 5 nuovi casi positivi in Abruzzo

Emergenza Covid19, l’opposizione attacca: «Dove sono le tende pre-triage? Ad Agnone è tutelata la salute dei cittadini?»

Nuovo Sogno Agnonese pone domande pressanti all'Asrem e al Governatore Toma. Bordate anche per il sindaco "in quarantena" «che non nomina l'assessore alla Sanità»