Erica Masciotta dottoressa in “Infermieristica Pediatrica” con 110 e lode

SCHIAVI DI ABRUZZO – Una nuova infermiera pediatrica, una nuova eroina pronta a tornare in campo per combattere e sconfiggere l’emergenza epidemiologica del Covid 19. Erica Masciotta originaria di Schiavi di Abruzzo ha concluso, per la seconda volta, i suoi studi universitari. Tre anni fa la prima laurea che l’ha resa infermiera e oggi, presso l’università di Tor Vergata, è stata proclamata dottoressa in Infermieristica Pediatrica con la votazione di 110 e lode.

«In un momento così delicato, in un intenso periodo storico che richiede da parte di tutti uno spiccato senso civile per affrontare questa emergenza sanitaria io sposo, per la seconda volta, la mia professione. Fiera ed orgogliosa di essere un’infermiera nonché cosciente delle responsabilità e delle competenze richieste» scrive su facebook la neo dottoressa, che chiude il post con questo giuramento: «Io consacro la mia vita al servizio dell’umanità. Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio e dell’impegno che assumo».

Congratulazione alla neo dottoressa dalla redazione dell’Eco.