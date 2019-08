Erminio Rullo, la chioccia dell’Olympia: “Qui si fa calcio pulito”

AGNONE – Con i suoi 35 anni e una lunga carriera sui campi di serie A, B e C, Erminio Rullo è di fatto la chioccia di un gruppo giovanissimo e totalmente rinnovato rispetto la passata stagione. Il centrale nativo di Napoli, dopo la parentesi di Fasano, rientra ad Agnone (aveva già militato in granata) per dare il suo contributo in termini di esperienza ad un club appena ripescato nel campionato di serie D che vuole tornare ad essere l’outsider del girone F, probabile raggruppamento dove sarà inserito. L’ex difensore di Lecce, Napoli e Modena, non nasconde di aver trovato un ambiente scottato dalla retrocessione, ma allo stesso tempo avverte: “Agnone è una realtà che mi è rimasta nel cuore dove si può fare calcio nel vero senso della parola. Inutile ribadire che la mia decisione è dettata dalla profonda conoscenza di una dirigenza seria con un presidente e la sua famiglia che hanno questi colori marchiati sulla pelle. Prima cosa da fare sarà ricompattare le varie anime che ruotano intorno il fenomeno Olympia, deluse dagli ultimi risultati. Questo, tuttavia, sarà compito nostro”. Nonostante la miriade di ritiri svolti con società professionistiche (ben 17), Rullo appare avere l’entusiasmo del primo giorno di scuola. “Abbiamo iniziato benissimo anche grazie e soprattutto, lasciatemelo dire, ad un rettangolo con un fondo nuovo di zecca. Sono stato qui ad Agnone quando si giocava sostanzialmente sul cemento, ora è tutt’altra musica. Ho notato sin dai primi giorni massimo impegno, intensità da parte di ragazzi che hanno fame e questo non può che aiutare il progetto. Siamo consapevoli di affrontare il periodo più duro dell’anno, ma con il lavoro, il sacrificio e l’abnegazione possiamo raggiungere quanto chiesto dalla società”. Appunto gli obiettivi. “Far divertire il nostro pubblico che invito a starci vicino per raggiungere la salvezza quanto prima, dopodiché vedremo”. Domani pomeriggio atteso il primo test contro i Donkeys, seconda squadra cittadina che milita nel torneo di Promozione regionale (ore 17,00). Rullo, che collaborerà con i tecnici Mauro Marinelli e Matteo Pizii, non si sbilancia. “Avremo le gambe appesantite dai carichi di lavoro, ma nel pomeriggio le cose che bisognerà valutare su tutte saranno la mentalità, l’approccio alla gara, la voglia di vincere. Armi determinati per il proseguo della stagione”. Parola di Rullo, classe 1984 e oltre 200 presenze tra i prof.