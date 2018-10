Eroina e cocaina, blitz dei Carabinieri: in manette nigeriano ospite di un Cat

VENAFRO – Blitz antidroga dei Carabinieri in un centro di accoglienza temporaneo del venafrano. Questa mattina, nel corso di una operazione coordinata dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venafro, con l’ausilio di una unità cinofila antidroga del Nucleo di Chieti, è stato fermato un nigeriano colto in possesso di involucri contenenti numerose dosi di cocaina, eroina e marijuana, pronti per essere immessi sul mercato dello spaccio.

Lo stupefacente rinvenuto, unitamente ad un bilancino di precisione, due coltelli e quattro telefoni cellulari, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane pusher è stato fermato ed accompagnato in Caserma e dichiarato in stato di arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Successivamente l’ospite del CAT è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Isernia, mentre ulteriori indagini sono tutt’ora in corso per accertare a chi fossero destinate le dosi recuperate dai Carabinieri.