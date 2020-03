Eroina e cocaina pronte per lo spaccio, denunciati due giovani

CAMPOBASSO – Lo scorso fine settimana, personale del Commissariato di P.S. di Termoli ha svolto una mirata attività di controllo volta al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in diverse zone del centro storico della cittadina adriatica.

Nell’ambito di tale attività, due giovani, provenienti da San Severo (FG), sono stati intercettati a bordo di un’autovettura mentre percorrevano uno dei corsi principali di Termoli, dopo essere stati notati poco prima dagli uomini del Commissariato mentre si aggiravano a piedi nel centro della città. Fermati dai poliziotti per l’identificazione, sono stati perquisiti e trovati in possesso di grammi 1,2 di cocaina e grammi 1,4 di eroina, confezionati in 6 involucri pronti per essere ceduti a fini di spaccio. Uno dei due giovani, un minorenne con precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stato trovato in possesso anche di una somma di denaro pari a 250 euro, probabile provento dell’attività illecita di spaccio.

La sostanza stupefacente ed il denaro sono stati sequestrati ed i due giovani denunciati all’Autorità Giudiziaria competente per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 73 DPR 309/1990.

Nell’espletamento dei medesimi servizi è stata, inoltre, identificata una giovane donna di circa 20 anni, originaria di Termoli, trovata in possesso di grammi 0,80 di marijuana, verosimilmente per uso personale e per tale motivo segnalata alla locale Prefettura ai sensi dell’art. 75 DPR 309/1990 .