Eroina e cocaina, segnalati quattro giovani molisani

In vista delle prossime festività, la Questura di Campobasso ha intensificato gli istituzionali servizi di controllo del territorio e di prevenzione dei reati. Negli ultimi giorni, infatti, è stata attuata una mirata attività di controllo che ha coinvolto le varie articolazioni della Questura e che ha comportato l’identificazione di centinaia di persone e di altrettanti veicoli.

In tale contesto, nella serata di mercoledì scorso, personale della Squadra Mobile, all’esito di attività di iniziativa, ha provveduto a segnalare alla locale Prefettura, quattro giovani, dei quali uno minorenne, di anni 16, tutti residenti a Campobasso, in quanto trovati in possesso di dosi di eroina e cocaina in piccole quantità, destinate all’uso personale, prontamente sequestrate.