Eroina e marijuana in casa, molisano in manette

Gli Agenti del Commissariato di Polizia di Termoli, nell’ambito di mirate attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto a perquisizione domiciliare e personale presso l’abitazione di un uomo residente a Termoli.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati 24 involucri contenenti circa 14 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, una bustina contenente 0,7 grammi di marijuana, una bustina contenente 1,2 grammi di semi del tipo marijuana nonché una bustina contenente 0,2 grammi di cocaina oltre ad un bilancino di precisione e denaro in contante possibile provento dell’attività di spaccio.

Il giovane, un ventitreenne già gravato da numerosi precedenti di polizia, è stato tratto in arresto e su disposizione del P.M. della Procura di Larino sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida.