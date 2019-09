Eroina nascosta nei boxer e a casa un chilo di hashish, molisano finisce in manette

Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Campobasso, in servizio di vigilanza in quello scalo ferroviario, avendo notato un eccessivo andirivieni di giovani nei pressi dei bagni della stazione, procedevano al controllo di D.A., di anni 27, e di V.A., di anni 23, entrambi residenti nel capoluogo molisano, sospettando che potesse trattarsi di assuntori di sostanze stupefacenti.

Il primo dei due consegnava spontaneamente ai poliziotti una bustina, contente circa 0,22 grammi di eroina, confermando di detenerla per uso personale, nei confronti del secondo, invece, atteso che alla vista degli uomini in divisa aveva cercato di allontanarsi con fare indifferente, i poliziotti procedevano ad una accurata perquisizione personale, recuperando, in un involucro nascosto nei boxer, 28,61 grammi di eroina e la somma di euro 255,00.

Pertanto, tenuto conto dell’atteggiamento per niente collaborativo del giovane, i poliziotti decidevano di estendere la perquisizione all’abitazione, nella periferia della città, dove, sotto la sella del ciclomotore parcheggiato in garage veniva rinvenuto circa 1 KG di hashish suddiviso in 8 panetti, mentre in camera da letto, all’interno di un armadio, veniva trovato un borsello con all’interno la somma di euro 4.170,00.

Al termine dell’attività, lo stupefacente ed il denaro venivano sottoposti a sequestro, mentre il giovane V.A. veniva tratto in arresto e ristretto presso la Casa Circondariale di Campobasso, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

D.A. è stato, invece deferito alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90.