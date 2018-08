Eroina, tre molisani segnalati alla Prefettura

La Squadra Mobile di Campobasso, nell’ambito dei servizi tesi a contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti segnalava alla Prefettura di Campobasso tre soggetti, ai quali è stata sequestrata droga per uso personale. In particolare:

1) T.M di anni 32 trovato in possesso di gr.1,05 di sostanza stupefacente tipo eroina e grammi 0,20 di sostanza stupefacente tipo sintetico;

2) S.D. di anni 21 trovato in possesso di grammi 0,80 di sostanza stupefacente del tipo eroina;

3) D.A.A. di anni 40 trovato in possesso di grammi 0,64 di sostanza stupefacente del tipo eroina.