In allegato le immagini del recupero effettuato oggi a metà mattinata sulla SS 158 nel comune di Colli a Volturno. Un solo occupante dell’auto che per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della locale stazione ha perso il controllo del mezzo. Sul posto anche il 118 per i controlli del caso. I Vigili del Fuoco dopo aver messo in sicurezza l’auto l’hanno recuperata ed è stata ripristinata la percorribilità della strada.