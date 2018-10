Esche avvelenate per cani da tartufo, i Carabinieri raddoppiano i controlli

ISERNIA – Esche avvelenate per cani, vertice interforze in Prefettura.

L’incontro questa mattina presieduto dal prefetto di Isernia, Fernando Guida, in ragione dei numerosi episodi di avvelenamento di cani sia di compagnia, che da caccia o da tartufo. Presenti il colonnello comandante dei Carabinieri, Gennaro Ventriglia, i rappresentanti del servizio veterinario dell’Asrem e dell’istituto zooprofilattico Abruzzo e Molise, e dell’ordine dei medici veterinari. Sono state programmate iniziative per prevenire e contrastare il fenomeno dello spargimento sul territorio di bocconi avvelenati o contenenti sostante nocive e tossiche per i cani. E’ stata prevista anche un’opportuna campagna informativa e di sensibilizzazione sul tema, anche per ricordare le sanzioni a carico di chi abbandona esche avvelenate.