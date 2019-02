Esche avvelenate per eliminare i cani randagi, intervengono i Carabinieri forestali

MACCHIA D’ISERNIA (IS) – Esche avvelenate, intervengono i Carabinieri Forestali.

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione Forestale di Monteroduni intervenivano in una località periferica del comune di Macchia d’Isernia perché allertati dai cittadini per la presenza di esche avvelenate. I militari perlustravano tutta l’area, rinvenendo dei bocconi avvelenati costituiti da pezzi di carne fresca e un cane che manifestava i sintomi di avvelenamento. Il citato personale si attivava facendo intervenire sia personale del nucleo cinofilo antiveleno per bonificare la zona che quello veterinario del servizio Regionale. I Carabinieri Forestali avviavano le indagini al fine di risalire agli autori del folle gesto, molto probabilmente riconducibile al randagismo canino.