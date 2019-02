Esche avvelenate, strage di cani e gatti a Chiauci

CHIAUCI – Decine di casi ormai, una vera strage di animali di affezione e i residenti che non sanno cosa fare.

Succede nella piccola comunità di Chiauci dove è stata segnalata una possibile presenza di esche avvelenate. Nel periodo compreso tra il mese di gennaio e febbraio sono stati trovati circa dodici animali domestici, tra cani e gatti, morti per presunto avvelenamento. Gli animali sono stati trovati con i chiari sintomi di un avvelenamento e qualcuno ha fatto anche analizzare la carcassa. E gli esami di laboratorio avrebbero confermato l’avvelenamento da sostanza chimica. Una strage che va avanti, impunita, da mesi e ora tutta la comunità è in allerta. Il Comune ha richiesto l’intervento dei Carabinieri forestali, per una eventuale bonifica che eviti ulteriori decessi e magari con la speranza di scoprire il colpevole o i colpevoli del vergognoso gesto. Nei giorni scorsi un episodio analogo è stato registrato ad Agnone, dove il nucleo antiveleno dei Carabinieri forestali ha bonificato l’area cittadina e avviato le indagini.