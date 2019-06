Escono di strada e si schiantano contro un albero, feriti cinque giovani molisani

Alle prime luci dell’alba di questa mattina la prima partenza del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Campobasso è intervenuta, per un incidente stradale, sulla SP 87 nei pressi del bivio per lo scalo ferroviario di Matrice (via Scalo Ferroviario).

Coinvolta nell’incidente una sola autovettura, con cinque ragazzi a bordo, che, uscita fuori strada si è schiantata contro un albero.

Una ragazza rimaneva incastrata tra le lamiere. Il personale vigilfuoco ,velocemente, procedeva ad effettuare tutte le operazioni di soccorso, utilizzando specifiche attrezzature, per liberare la ragazza dalle lamiere ed affidarla alle cure del personale sanitario del 118.

Tutti gli occupanti sono stati prima medicati sul posto e poi trasportati all’Ospedale Cardarelli di Campobasso