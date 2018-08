Esodo di Ferragosto, traffico da bollino nero

Ancora un fine settimana di traffico intenso su strade e autostrade italiane. Circolazione sostenuta in uscita dai principali centri urbani e lungo la rete di 26mila km gestita da Anas per gli spostamenti che precedono il Ferragosto. Per sabato 11 agosto è previsto che i flussi si intensificheranno già dalle prime ore dell’alba: per tutta la mattinata, infatti, è previsto “bollino nero”, con picchi per gli spostamenti lungo le dorsali adriatica, tirrenica e jonica, compreso l’itinerario E45 che collega i due versanti della penisola, e ai valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

Traffico da “bollino rosso nel pomeriggio di sabato e nella mattinata di domenica. Gli spostamenti torneranno intensi ma scorrevoli a partire da domenica pomeriggio.

Il traffico si preannuncia intenso anche per i numerosi spostamenti locali che si concentreranno lungo gli itinerari del mare. Per agevolare gli spostamenti dei vacanzieri sarà attivo il divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle ore 8 alle ore 22 di sabato e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 12 agosto.

Sulla A5, tra Courmayeur sud ed il traforo del Monte Bianco, in direzione di quest’ultimo, è stata disposta la chiusura del tratto per regolare l’afflusso dei veicoli al traforo