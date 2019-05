Sulla Trignina, km 51.300 e per circa 20 metri, si procede a rilento per una circoscritta esondazione del fiume Trigno. Sul posto Carabinieri e Anas seguono la situazione e hanno posto segnaletica di pericolo. Si procede a rilento, data anche la pioggia intensa che continua a scendere. Non vi sono veicoli coinvolti.

Intanto Castelguidone, a causa di un torrente esondato, ha perso il suo sbocco sulla fondovalle Trigno.