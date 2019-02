Esplosione al bar “Poker” in Val di Sangro: Vigili del fuoco e Carabinieri sul posto

Una esplosione che ha devastato il locale. E’ quanto viene segnalato a danno del noto bar “Poker” in Val di Sangro, precisamente in contrada Saletti, agro di Atessa. Sul posto sta operando una squadra di Vigili del fuoco di Casoli e alcune pattuglie di Carabinieri della compagnia di Atessa. Al momento non è ancora emerso se si tratta di un episodio casuale o di un atto doloso al fine di rapinare il locale.

Solo nei giorni scorsi un uomo a volto coperto e armato di pistola ha rapinato una tabaccheria a Casalanguida. Il rapinatore ha chiesto il denaro presente in cassa, poche centinaia di euro, e i Gratta e Vinci e si è allontanato a bordo di una Grande Punto.