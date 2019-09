Espulso dall’Italia, gira in auto nel Vastese: albanese in manette

VASTO – I militari della Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Vasto, nel corso di un ordinario servizio di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato: K. F., albanese, classe ‘78, in passato residente a Vasto e con numerosi precedenti alle spalle. L’uomo, espulso dal

territorio italiano lo scorso febbraio 2018 per un periodo di 5 anni, mentre viaggiava a bordo di un’auto, veniva intercettato dai militari. Questi, una volta identificato, accertavano la violazione del citato provvedimento di espulsione. Pertanto, terminati gli atti di rito, l’uomo veniva tratto in arresto e trattenuto in caserma fino a stamattina, quando veniva convalidato l’arresto operato dai militari e disposta, a carico dell’albanese, la misura cautelare dell’obbligo di firma.