Estorce denaro ai genitori per comprare alcool e sigarette, in manette 39enne di Castiglione

Nel pomeriggio di ieri, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Castiglione Messer Marino, hanno dato seguito ad ordinanza di misura cautelare emessa dal Tribunale di Vasto nei confronti di un 39 enne, residente a Castiglione, per estorsione continuata effettuata nei confronti dei genitori 60enni conviventi.

La misura restrittiva è stata emessa a seguito della denuncia dei genitori che da oltre un anno subivano continue minacce e violenze fisiche da parte del loro unico figlio.

Alla base delle violenze, le richieste di denaro, circa 20/30 euro giornaliere, che l’arrestato chiedeva per comprare alcool e sigarette.

Quando la coppia, che vive con una piccola pensione, non riusciva a soddisfare le richieste del figlio, scattavano le minacce e violenze fisiche.

La perdita del lavoro da parte dell’arrestato e la sua dipendenza dall’alcool, hanno determinato che la situazione negli ultimi mesi peggiorasse in modo irreversibile, diventando insostenibile per la coppia, che non riuscendo più a soddisfare le richieste economiche del figlio e vivendo oramai nel terrore, decideva di raccontare tutto ai carabinieri di Castiglione Messer Marino che informavano immediatamente l’Autorità giudiziaria.

Rapidissima la valutazione dei fatti della Procura di Vasto, che vista la gravità della situazione, avanzava al competente Gip la richiesta di una misura cautelare idonea a proteggere le vittime.

L’arrestato è attualmente recluso presso la Casa circondariale di Vasto.