Etichette illeggibili sui prodotti, 25mila euro di sanzione

Controlli agroalimentari da parte dei Carabinieri Forestali.

Continuano i controlli agroalimentari da parte dei Carabinieri Forestali su tutto il territorio della provincia di Isernia. I militari della locale Stazione Carabinieri Forestale unitamente al personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale di Isernia hanno controllato un’attività commerciale del luogo, riscontrando varie carenze sui prodotti in vendita del tipo: mancanza della tracciabilità dei prodotti e etichette illeggibili, sbagliate o mancanti delle indicazioni obbligatorie su alcune confezioni. In considerazione di ciò, il titolare veniva sanzionato amministrativamente per un importo complessivo di circa venticinquemila euro, nonché il sequestro di alcuni prodotti.