Ettore, il cane salvato dalle fiamme dai Vigili del fuoco

Le immagini di Ettore, rianimato dai vigili del fuoco di La Spezia dopo che erano riusciti miracolosamente a portarlo fuori dalla abitazione della propria famiglia avvolta dalle fiamme, avevano commosso l’Italia. Proprio lui, insieme ai suoi cari ed ai suoi salvatori sarà ospite della puntata di domani di Dalla Parte degli Animali, la trasmissione di Michela Vittoria Brambilla, in onda domenica alle 10.50 su Rete4. E ci sarà anche Boé, uno psichiatra a 4zampe che aiuta lo psichiatra umano a curare i pazienti in sofferenza mentale, con ottimi risultati. Per la rubrica “Ho salvato”, un servizio sull’amicizia su Blu e Cometa, due agnellini rimasti senza mamma quando avevano appena due giorni e ora diventati i migliori amici di due simpatiche ragazze.

Della rubrica “L’amico famoso” saranno protagonisti la showgirl Samantha De Grenet con il suo cagnolone B-Dog e l’ex velina di “striscia la notizia” Fanny Cadeo con le sorelle a quattro zampe Camilla e Luna, grandi amiche di sua figlia Carol. Ascolteremo i consigli del veterinario Marino, questa volta su come fare quando i nostri animali ci chiedono troppo spesso di mangiare.

Poi, come sempre ci sono i tanti, tantissimi quattrozampe abbandonati “in cerca di una nuova opportunità”. Sono loro i veri protagonisti della trasmissione che, da una puntata all’altra, ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Oltre allo share, premiano il lavoro della redazione e l’impegno dei volontari le numerosissime telefonate e mail di telespettatori che vogliono candidarsi all’adozione chiamando i numeri dei rifugi indicati in tv o scrivendo all’indirizzo portamiacasa@dallapartedeglianimali.it. Sono decine e decine finora i casi risolti positivamente, molti altri quelli in corso con ottime possibilità di andare in porto.

“Le nostre bellissime storie – afferma l’on. Brambilla – parlano d’amore, quell’amore grande che ci lega ai nostri piccoli amici a quattro zampe e che ogni trovatello in ogni canile d’Italia si merita. Perciò ringrazio tutti coloro che ci seguono e in particolare chi generosamente decide di aprire a questi animali abbandonati le porte della propria casa. Un investimento d’amore che sarà ripagato con gli interessi”.

Alla base di “Dalla parte degli animali” c’è un’intuizione semplice che è diventata un format vincente: avvalersi di un mezzo di comunicazione pervasivo come la televisione, per promuovere le adozioni, contribuire a limitare le ricadute negative del randagismo e a diffondere la cultura del possesso responsabile.