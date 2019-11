Euro 2021, doppio appuntamento per l’Italia di Sabatino e Marinelli

BENEVENTO. Doppio appuntamento per la nazionale di calcio femminile italiana che tra le proprie fila vanta la presenza delle agnonesi, Daniela Sabatino e Gloria Marinelli. Le azzurre guidate dal commissario tecnico Milena Bertolini, nel pomeriggio, sfideranno a Benevento – diretta su Rai 2 a partire dalle 17,15 – la Georgia nella gara valevole per le qualificazioni agli Europei 2021. A distanza di quattro giorni – martedì 12 novembre – l’Italia tornerà in campo contro Malta allo stadio “Teofilo Patini” di Castel di Sangro. La nazionale italiana guida a punteggio pieno il girone B a pari punti con la Danimarca. Per quanto concerne l’undici che scenderà in campo al “Vigorito” sembra scontata la presenza della Sabatino che farà coppia in attacco con la juventina Cristiana Girelli. Sugli spalti dell’impianto campano prevista la presenza di 5mila spettatori tra cui l’allenatore dei sanniti, Pippo Inzaghi, ex centravanti della nazionale maschile. Gloria Marinelli dovrebbe partire dalla panchina.