Europee, gli eletti nella circoscrizione Italia Meridionale: il Molise conferma Patriciello

Nella circoscrizione Italia Meridionale, comprendente le regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia, è Matteo Salvini (Lega) ancora davanti a tutti con 354.730 preferenze. Secondo Berlusconi (Forza Italia) con 187.339, terzo l’assessore alla sicurezza della Regione Campania Franco Roberti con 148.956. Seguono due esponenti di Fratelli d’Italia, la leader del partito Meloni con 128.377 e Raffaele Fitto con 87.731 voti. In base alle sezioni scrutinate e in attesa di dati definitivi il M5s otterrebbe 6 seggi. Maria Chiara Gemma è la pentastellata che ha conquistato più preferenze: 86.044. Segue Laura Ferrara, eurodeputata per il M5s dal 2014, con 77.970 preferenze. Piernicola Pedicini, eurodeputato pentastellato dal 2014, ha ottenuto 58.718 voti e avrà la riconferma a Strasburgo. Quarta per preferenze nel M5s Rosa D’Amato, anche lei già eurodeputato: ne conquista 38.511. 37.773 le preferenze per Isabella Adinolfi, eurodeputato dal 2014. Anche per lei dovrebbe esserci un seggio all’Europarlamento. Sesto del M5s al Sud è Mario Furore: per lui 31.953 voti. 5 i seggi per il Carroccio. Come in altre circoscrizioni anche in questa, il più votato è stato Matteo Salvini (Lega) con 354.730 preferenze. Presumibilmente il vicepremier non andrà a Strasburgo per continuare il suo incarico di governo al ministero dell’Interno. Secondo per la Lega al Sud è Massimo Casanova, con 65.231 preferenze. Andrea Caroppo ne ha invece ottenute 50.627. 41.695 i voti per la leghista Lucia Vuolo. Valentino Grant (Lega) ha preso 36.795 preferenze. Nel caso in cui Salvini dovesse rinunciare al seggio, dovrebbe subentrare Vincenzo Sofo: il compagno di Marion Le Pen ha ottenuto 32.054 preferenze.Quattro sarebbero i seggi ottenuti dal Partito Democratico. Franco Roberti, capolista Pd al Sud nonché ex procuratore nazionale antimafia, ha preso 148.956 voti. 83.262 i voti per Giuseppe Ferrandino, del Pd. Anche per lui si aprono le porte dell’Europarlamento. Andrea Cozzolino, eurodeputato per il Pd dal 2009, ha conquistato 81.158 preferenze e avrà la riconferma. 78.972 voti per Pina Picierno, già eurodeputata, anche lei vicina alla riconferma. Due i seggi di Forza Italia. Subito dopo Salvini, la quota più alta di preferenze totali è andata a Silvio Berlusconi, pari a oltre mezzo milione: di queste l’ex premier, che era capolista in quattro circoscrizioni su cinque (tutte eccetto il Centro) ne ha ottenute 187.339 nella circoscrizione Sud. Se Berlusconi rinunciasse a Strasburgo, il suo seggio andrebbe a Fulvio Martusciello. Con 83.502 voti seggio in Europa confermato per il forzista Aldo Patriciello, eurodeputato dal 2006. Fulvio Martusciello, forte di 47.515 preferenze, sarebbe confermato come europarlamentare nel caso in cui Berlusconi rinunciasse al seggio. Uno il seggio conquistato da Fratelli d’Italia. Capolista in tutte le 5 circoscrizioni, la leader di Fdi Giorgia Meloni nel Sud ha ottenuto 128.377 preferenze delle oltre 400mila totali. Ma non dovrebbe andare a Strasburgo e lasciare così l’unico seggio ottenuto in questa circoscrizione da FdI a Raffaele Fitto.

fonte SkyTg24

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI