La Squadra Volante di Campobasso ha denunciato in stato di libertà, per evasione, un giovane di anni 24 che, sottoposto agli arresti domiciliari, come da provvedimento della Procura della Repubblica di Campobasso, usciva dalla sua abitazione senza essere autorizzato ed al momento del controllo non era in casa. Venivano diramate le ricerche e lo stesso veniva rintracciato nel capoluogo e riaccompagnato presso la sua abitazione.