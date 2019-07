Eventi, il gruppo “Folclorico Agnone” di scena a Tagliacozzo

AGNONE. Il gruppo “Folclorico Agnone” di scena a Tagliacozzo, in provincia de l’Aquila. L’appuntamento è per la quarantesima rassegna internazionale dedicata a “Luigi Venturini” che si terrà nel fine settimana in Abruzzo e vedrà la partecipazione di vari sodalizi provenienti da tutto il mondo. In particolare, l’edizione di quest’anno, ospiterà i suoni, i balli, i colori e le tradizioni dell’Isola di Pasqua, Bielorussia, Botswana, Honduras, Malesia e per l’Italia, appunto, la formazione capitanata dal duo Verdile-De Martino che ormai da anni esporta il nome del Molise in lungo e largo nella Penisola e all’estero. Una terra, quella molisana, ricca di usanze, che il gruppo “ Folclorico Agnone”, nato dalla fusione tra i “Dragoni del Molise” e “Rintocco Molisano”, riesce a rappresentare sapientemente grazie a studio, passione e tanto entusiasmo capace di coinvolgere chi assiste ai loro spettacoli. La trasferta di Tagliacozzo è una gustosa anticipazione di quanto è in programma per il 17 agosto prossimo, quando in alto Molise è previsto il “Festival delle Regioni”, divenuto un appuntamento fisso del cartellone di Comune e Pro loco.