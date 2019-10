Ex Istonia 86 vietata ai bus, “Buongiorno Regione” dà voce a studenti e genitori  

AGNONE. Le telecamere di “Buongiorno Regione” questa mattina sull’ex Istonia 86 che dal tratto di Secolare (Agnone) conduce a Castiglione Messer Marino, in Abruzzo. Il programma televisivo prodotto dalla testata giornalistica regionale della Rai, ha raccontato gli innumerevoli disagi degli studenti dell’alto Vastese che quotidianamente raggiungono gli istituti scolastici superiori di Agnone percorrendo una strada tutt’altro che agevole in considerazione del divieto di 5,5 tonnellate imposto dalle Provincia di Isernia lungo l’ex Istonia dove attualmente non possono transitare gli autobus. Al microfono di Gianluca Santoro i commenti dei genitori e della dirigente scolastica Tonina Camperchioli che, ancora una volta, hanno invitato le Province di Isernia e Chieti ad eliminare il divieto. Richiesta recepita dal presidente della Provincia di Isernia, Alfredo Ricci che proprie nelle ultime ore ha annunciato di voler far tornare a transitare gli autobus lungo quel tratto. Altri servizi verranno proposti durante il tg delle 14.

