Ex Istonia: un mese di lavori per sistemare la “mulattiera”, si parte tra dieci giorni

Ponte chiuso, un mese di lavori per rendere percorribile la “mulattiera”.

E’ quanto comunica la Prefettura di Isernia dopo il tavolo tecnico-politico di ieri pomeriggio.

«La Provincia di Isernia, al fine di porre in essere ogni opera che renda più sicura la SP 86 Dir (Istonia), – si legge in una nota girata alla redazione dalla Prefettura – rendendola percorribile anche agli autobus ed ai mezzi con peso superiore alle 3,5 tonnellate, ha recepito lo stanziamento di fondi dalla Regione Molise ed ha trasmesso presso gli uffici tecnici regionali il progetto definitivo delle opere manutentive, che entro dieci giorni dovrebbe ricevere il visto di esecutività e la relativa concessione che consentirà l’immediato avvio dei lavori. Questi ultimi, se le condizioni atmosferiche lo consentiranno, dovrebbero richiedere tempi brevi, quantificabili, secondo la Provincia, in circa 30 giorni lavorativi. Per quanto concerne, invece, le soluzioni, peraltro già individuate nel corso di precedenti incontri, per alleviare il disagio degli studenti consentendo il transito di minibus lungo la viabilità alternativa, si è preso atto che, come comunicato a quest’Ufficio dalla Regione Abruzzo, al momento non è stato ancora autorizzato l’espletamento della corsa lungo la SP 86 DIR. I presenti, al riguardo, si sono impegnati affinché nel più breve tempo possibile vengano trovate soluzioni che consentano il superamento della criticità relativa al trasporto scolastico».