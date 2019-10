Ex statale Istonia, D’Alfonso pressa il Governo per il passaggio ad Anas Il senatore, già governatore d'Abruzzo, ha presentato un atto di sindacato ispettivo per chiedere il trasferimento sotto gestione Anas dell'importante arteria viaria

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Ex statale Istonia, Luciano D’Alfonso pressa il Governo per il passaggio ad Anas. Il senatore, già governatore d’Abruzzo, ha presentato un atto di sindacato ispettivo per chiedere il trasferimento sotto gestione Anas dell’importante arteria viaria. Nei giorni scorsi il consigliere regionale Silvio Paolucci aveva sollecitato in tal senso proprio il senatore D’Alfonso.

