Fabrizio Di Stefano entra ufficialmente nella Lega

(ANSA) – PESCARA – Entra nella Lega Fabrizio Di Stefano, due volte parlamentare e già consigliere regionale in Abruzzo.

L’ingresso è stato annunciato in conferenza stampa a Pescara dal segretario regionale della Lega Abruzzo, il deputato Giuseppe Bellachioma, insieme a Luigi D’Eramo, vice coordinatore, anch’egli deputato, e a Gianfranco Giuliante, commissario provinciale del partito a Pescara. “Ringrazio Bellachioma. Vengo per portare la mia esperienza, per dare appoggio e sostegno ad amici. E non mi candido alle Europee” ha detto Di Stefano che, ha dichiarato D’Eramo, “rappresenta un valore aggiunto per la Lega”. “La sua adesione è stata condivisa dai vertici nazionali, parlo di Giorgetti e Salvini – ha detto Bellachioma – Siamo convinti che con la sua esperienza aiuterà il partito a crescere. Si occuperà dei rapporti con gli enti locali, si interfaccerà con l’assessore regionale Piero Fioretti“.