“Facciamo sparire la Sclerosi multipla”, in piazza tornano le mele della ricerca

AGNONE. Torna la vendita delle mele il cui ricavato andrà a sostegno della ricerca della sclerosi multipla. Ad Agnone, come oramai da anni, Clemente Zarlenga allestirà il banchetto in piazza ‘Giovanni Paolo II’ nei giorni 4, 5 e 6 ottobre con lo scopo di sostenere la ricerca. Un volontariato quello del signor Zarlenga che l’ha portato nel corso della passata estate nell’allestire, a cavallo di Ferragosto, una mostra-mercato di manufatti in filo di ferro costruiti a livello hobbistico il cui ricavato è stato devoluto proprio all’Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). Un impegno non sfuggito all’Aism nazionale che nei giorni scorsi ha scritto una lettera a Zarlenga. “Il tuo impegno profuso in occasione della mostra-mercato delle creazioni artistiche ha contribuito a sostenerci, dimostrando che per cambiare le cose occorre mettersi in gioco, sempre. Con te abbiamo imparato ad essere gli attori principali di questo cambiamento: è questa la traccia più profonda che emerge, il senso che dà la dimensione al nostro lavoro. Grazie di cuore a nome mio e di tutte le 122 mila persone con sclerosi multipla”. Appuntamento con la beneficienza, dunque, per tutto l’imminente week-end in cinquemila piazze italiane tra cui quella della cittadina altomolisana.