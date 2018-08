Facebook, stop ai siti per stampare in 3D armi da fuoco

(ANSA) – ROMA – Facebook sta ripulendo la sua piattaforma dalle istruzioni che servono per produrre armi da fuoco con le stampanti 3D. La mossa del social arriva mentre negli Usa è in corso un dibattito in materia, con diversi Stati che hanno fatto causa all’amministrazione Trump, chiedendo di fare marcia indietro sulla possibilità di distribuire il “manuale d’uso” per la fabbricazione fai-da-te delle pistole.

“Condividere istruzioni su come stampare armi da fuoco non è consentito dai nostri standard”, ha spiegato un portavoce di Facebook, secondo quanto riferito dalla stampa americana. “Stiamo rimuovendo questi siti da Facebook”.

L’intervento impedisce di pubblicare sul proprio profilo social i link ai siti che contengono istruzioni per stampare pistole. Tali link non possono essere condivisi nemmeno via Messenger e Instagram.

Negli Stati Uniti all’inizio di agosto un giudice federale di Seattle ha deciso di bloccare su scala nazionale la pubblicazione online delle istruzioni per fabbricare pistole, con un’ingiunzione arrivata a pochissime ore dalla diffusione di tali istruzioni da parte dell’azienda texana Defense Distributed.