Falsa iscrizione presso la Camera di Commercio, denunciato un campano

RIONERO SANNITICO – Truffa 4mila euro ad un cittadino per una falsa iscrizione di una società presso la Camera di Commercio.

I Carabinieri della Stazione di Rionero Sannitico (IS) a conclusione di specifiche indagini, hanno denunciato alla locale Magistratura un 52enne della provincia di Avellino, il quale si è reso responsabile del reato di truffa. In particolare, il malfattore, sapendo che la vittima, un uomo di Rionero Sannitico (IS), doveva iscrivere una società presso la Camera di Commercio di Isernia, si proponeva per l’assistenza e l’aiuto necessario, nonché di curare l’iscrizione della società e di svolgere tutte le incombenze burocratiche connesse all’avvio di detta attività commerciale. Il prevenuto si faceva consegnare dal malcapitato la somma di euro 4,000.00 (quattromila) in contanti importo dovuto per svolgere l’istruttoria dell’iscrizione, che nella realtà non aveva mai dolosamente operata. Solo successivamente, il 37enne di Rionero Sannitico, da una verifica fatta in proprio, si rendeva conto di essere stato raggirato e truffato, e rivolgendosi ai Carabinieri ha formalmente sporto denuncia. Ora il responsabile della truffa è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente, alla quale dovrà rispondere direttamente.