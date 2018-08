False residenze per truffare le compagnie assicurative, cinque persone denunciate dai carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Colli al Volturno, hanno denunciato cinque persone tutte originarie della limitrofa regione Campania, che risultavano essere intestatarie di un numero complessivo di dieci veicoli, ed avevano attestato falsamente di essere anagraficamente residenti nel comune di Fornelli, con lo scopo di ottenere il pagamento delle tariffe assicurative relative ai citati veicoli, di gran lunga inferiori a quelle applicate in territorio campano. I cinque dovranno rispondere dei reati di falso in atto pubblico commesso da privati, falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale e truffa aggravata.