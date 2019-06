Falso invalido scoperto a guidare un veicolo, denunciato dai Carabinieri

CAMPOBASSO – I Carabinieri della Stazione Capoluogo della Compagnia di Campobasso hanno denunciato in stato di libertà un molisano classe ’56 per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Lo stesso, da alcuni anni era stato riconosciuto affetto da varie disabilità e gravi malattie per le quali gli era stata assegnata una invalidità civile grazie alla quale percepiva una specifica indennità di accompagnamento di alcune centinaia di euro ogni mese.

I Carabinieri della Stazione di Campobasso però, al termine di specifica attività di indagine e mediante alcuni appostamenti, hanno osservato per giorni l’uomo fino anche a sorprenderlo mentre si trovava alla guida di un veicolo che di fatto non avrebbe materialmente potuto guidare a causa delle patologie riconosciutegli.

Per i fatti contestatigli, il falso invalido è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria della locale Procura della Repubblica.