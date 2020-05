Famiglie di Agnone in difficoltà con gli affitti, in Comune i moduli per le richieste di sostegno

Con Delibera di Giunta Regionale nr. 121 dell’08/04/2020 è stata attivata la misura straordinaria di sostegno al pagamento delle utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza per i nuclei familiari che si trovano in evidenti situazioni di disagio economico aggravate all’emergenza sanitaria. I nuclei familiari colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza COVID-19, possono presentare richiesta per beneficiare di contributi economici “una tantum” per il sostegno al pagamento di utenze e/o del canone di locazione dell’abitazione di residenza, di cui alla misura emanata dalla Regione Molise con la citata delibera di G.R. nr.121/2020, limitatamente alle utenze ed ai canoni scaduti e/o in scadenza nei mesi di marzo, aprile o maggio.

Il Comune di Agnone ha pubblicato l’avviso per poter accedere a tali forme di sostegno.

Per qualsiasi informazione bisogna fare riferimento al sito istituzionale del Comune www.comune.agnone.is.it oppure telefonare all’Ufficio Politiche Sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e nei pomeriggi di lunedì e giovedì dalle 16 alle 18 tel. 0865723219.