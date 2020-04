Farmaci e beni di prima necessità arrivano dal cielo: Fabio Falasca mette a disposizione il suo elicottero

AGNONE – L’imprenditore Fabio Falasca, originario di Schiavi di Abruzzo, ha preso accordi con il Comune di Agnone per le eventuali consegne urgenti dal cielo.

Il Comune di Agnone, «grazie alla generosità di un imprenditore originario di Schiavi di Abruzzo, ha a disposizione gratuitamente, per eventuali attività relative alla consegna in urgenza di farmaci e generi di prima necessità, nonché per attività di ricognizione del territorio, un elicottero quattro posti modello Robinson R44». E’ quanto comunica la commissario prefettizio Giuseppina Ferri, che aggiunge: «Lo stesso verrà attivato secondo le necessità del caso per il tramite del centro COC comunale. Questa amministrazione intende pubblicamente ringraziare il proprietario del velivolo per il gesto di solidarietà dimostrato verso la cittadinanza agnonese. Le attività di assistenza alla popolazione saranno svolte in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri Nucleo Volontariato e Protezione Civile di Agnone».