Farmacista di Schiavi rapinata a Roma, due finiscono in manette

ROMA – «Presi. Arrestati i malviventi che il 6 marzo scorso sono venuti a trovarci. Grazie ai ragazzi della stazione dei Carabinieri Gianicolense».

La farmacista Antonella Di Salvo, originaria di Schiavi di Abruzzo, ringrazia così, pubblicamente su Facebook, le forze dell’ordine per avere assicurato alla Giustizia i responsabili della rapina avvenuta nelle scorse settimane presso la sua farmacia. Non è la prima volta che la farmacia viene presa di mira dai delinquenti, in cerca di un guadagno facile, ma questa volta, grazie anche alle immagini della videosorveglianza utilizzate all’interno dei locali, i Carabinieri hanno potuto individuare i colpevoli e arrestarli. Ieri, infatti, i Carabinieri della Compagnia di Roma San Pietro hanno dato esecuzione all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale, emessa dal G.I.P. di Roma su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nei confronti di una coppia di romani, lui 25enne e lei 29enne. I militari della Stazione Gianicolense, nel corso dell’attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma – Gruppo reati gravi contro il patrimonio, usura ed estorsioni – presso il Tribunale di Roma, diretto dal Procuratore Aggiunto Dottoressa Lucia Lotti, hanno accertato che nei confronti della coppia sussistono «gravi indizi di colpevolezza» relativamente ai reati commessi utilizzando in entrambi i casi «un motociclo di colore grigio ed agendo con volto travisato». I fatti a cui gli inquirenti fanno riferimento è una rapina consumata il 6 marzo scorso, in danno di una farmacia in questo Viale dei Quatto Venti, mediante minaccia consistita nel simulare nei confronti di una dipendente il possesso di un’arma, asportando la somma di 350 euro.