Fca: ai dipendenti un differimento temporaneo del 20 per cento della busta paga

AGI – «Chiederemo alla maggior parte dei dipendenti nel mondo non ancora impattati da riduzione di orario o ammortizzatori sociali di partecipare a questo sacrificio comune accettando un differimento temporaneo del 20 per cento dello stipendio». Ha scritto l’amministratore delegato di Fca, Michael Manley, nella lettera ai dipendenti. E ancora: «Stiamo rafforzando l’accesso al capitale e al contempo prestando un’attenzione maniacale a ogni progetto, programma e spesa, eliminando o posticipando tutte le attività non critiche».

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO QUI