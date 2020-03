Fca, l’Ugl: «Subito dopo Pasqua si torna al lavoro con i massimi livelli di protezione per gli operai»

«L’Ugl prende atto responsabilmente che FCA ha confermato tutti gli investimenti e produzione nel nostro paese».

E’ quanto fa sapere Antonio Spera, segretario nazionale dell’Ugl metalmeccanici al termine dell’incontro in video conferenza con i vertici aziendali.

«Per quanto riguarda l’apertura dei stabilimenti FCA ha dichiarato di attenersi alle disposizioni del Governo e che quindi tutti i lavoratori che entreranno in fabbrica avranno i massimi livelli di protezione in ogni sito. Inoltre ci sono anche aziende FCA che inizieranno a produrre materiale sanitario per i lavoratori e che metteranno poi a disposizione anche del nostro paese. L’apertura dei stabilimenti italiani probabilmente non sarà contemporaneamente dappertutto ma, per ogni sito si valuteranno le condizioni ottimali come si è sempre fatto. L’Ugl auspica, sempre che ci siano le condizioni garantite per la salute di tutti i dipendenti, che le prime aperture possano avvenire subito dopo le festività pasquali. FCA inoltre ha fatto sapere di avere messo in campo diverse misure precauzionali per garantire la sicurezza del personale. L’azienda – conclude il segretario Spera – ha ampliato e messo in campo anche una nuova copertura assicurativa in ambito sanitario con FASIF per i lavoratori colpiti dal virus Covid-19».