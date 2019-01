Febbo incontra i sindaci della montagna: «Le strade la nostra priorità»

CASTIGLIONE MESSER MARINO – Una visita di cortesia ai sindaci di zona, almeno quelli di area centrodestra, per «confermare l’impegno del prossimo governo regionale su questo territorio sicuramente in termini di interventi urgenti ed indifferibili sulla viabilità».

Il consigliere regionale di Forza Italia, Mauro Febbo, candidato alle prossime elezioni del 10 febbraio, è stato questa mattina a Castiglione Messer Marino dove ha incontrato il sindaco Felice Magnacca, la sindaca di San Salvo, la castiglionese Tiziana Magnacca e il sindaco di Montazzoli, Felice Novello.

L’esponente politico del centrodestra ha ribadito ai sindaci la massima disponibilità del prossimo governo di centrodestra della Regione nel settore della viabilità. Strade e ponti chiusi, provinciale chiuse al traffico da quattro anni come quella di Fraine, smottamenti ovunque e anche la “mulattiera” spacciata per arteria di collegamento con l’Alto Molise. L’Alto Vastese è praticamente isolato. Questo Mauro Febbo lo sa bene ed è per questi motivi che ha voluto incontrare, oggi, i sindaci di area, per rassicurarli che «l’aria sta cambiando». Inoltre, spiega lo stesso Febbo: «Ho annunciato la visita del candidato presidente Marco Marsilio sul territorio dell’altro Vastese il prossimo primo febbraio».