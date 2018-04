Federazione sport invernali: rieletto Roda, un «amico di Capracotta»

CAPRACOTTA – Flavio Roda è stato rieletto presidente della Fisi, la federazione italiana sport invernali.

Molto elevato il livello del consenso: Roda ha infatti totalizzato ben il 79,17% dei voti. Percentuali plebiscitarie che testimoniano, una volta di più, la qualità della proposta e della persona.

«Roda da tempo è un amico di Capracotta. – sottolinea il sindaco Candido Paglione, nell’inviare le più sentite felicitazioni al neo rieletto presidente – La sua conferma, dunque, ci riempie di sincera gioia. – dice ancora Paglione – Da lui ci aspettiamo molto in termini di supporto per le nostre attività e per il definitivo rilancio della nostra stazione sciistica. Gli rinnovo l’invito a tornare presto in visita nella nostra comunità che, come già avvenuto nella recente visita, saprà tributargli gli onori e l’affetto che merita. Ti aspettiamo, presidente».