Federdistat dei Vigili del Fuoco: l’ingegner Zotti coordinatore in Molise dirigenti e direttivi

In espansione la rete di Federdistat dei Vigili del Fuoco in Italia Meridionale. Nella giornata di ieri, si è riunito a Campobasso il Consiglio Direttivo Regionale Molise della Federdistat Vigili del Fuoco, alla presenza del Segretario Generale della Federdistat Antonio Barone. Dopo aver dato vita alla Segreteria Regionale con la nomina del suo responsabile Massimiliano Di Carlo Vigile del Fuoco operativo e del Segretario Provinciale Campobasso Renato Bax, sempre dei ruoli operativi, si sono affrontate le criticità dei Vigili del Fuoco in Molise che vanno dalle richieste di: potenziamento di personale, rinnovo parco automezzi e apertura di altri distaccamenti sia permanenti e volontari, con una forte sinergia tra le due componenti. Per poter affrontare gli incendi che colpiscono il territorio, i Vigili del Fuoco del Molise hanno bisogno di uomini, mezzi e risorse ed è per questo che Dicarlo e Bax – i neodirigenti – hanno accettato di rappresentare la Federdistat a livello regionale, per rivendicare questi importanti principi. Per le problematiche relative alla categoria direttivi e dirigenti, è stato nominato l’Ing. Luca Zotti.

Al Consiglio Direttivo era presente Antonio Barone – Segretario Generale – che ha evidenziato l’impegno di Federdistat per la copertura capillare del soccorso sul territorio, in particolare per il ruolo strategico ricoperto dalla città di Termoli, dal punto di vista infrastrutturale e turistico quindi, la richiesta ai vertici ministeriali per un potenziamento della zona. Inoltre si sono affrontate le problematiche regionali del servizio cinofilo ed anche del rilancio della componente dei radioriparatori, vista la presenza del Portavoce del Comitato Nazionale Radioriparatori Vigili del Fuoco Manlio Ciocca. Già a fine aprile era stata costituita la Segreteria in Calabria e adesso – con la costituzione della segreteria in Molise – si espande la rete di Federdistat in Italia Meridionale.