Federico (M5S) eletto alla Camera: «Grazie, li abbiamo…votati via»

(ANSA) – CAMPOBASSO, 5 MAR – “Grazie per questa splendida mattina che il nostro Paese, e il nostro Molise, stanno vivendo.

Avete votato con il sorriso, avete votato liberi e così li abbiamo votati via”. Lo scrive su Facebook il neo eletto alla Camera in Molise per il M5S Antonio Federico, attualmente consigliere regionale. In Molise si rischia il cappotto per i grillini, visto che per ora sono sicuri 4 eletti su 5 posti.