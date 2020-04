Fermati per un controllo gettano eroina dal finestrino: un arresto e una denuncia nel Vastese

VASTO – Nel pomeriggio di ieri, nel corso di servizi perlustrativi volti a garantire oltre che il rispetto delle prescrizioni governative dettate dal particolare momento emergenziale, anche la prevenzione e repressione di reati in genere, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagniadi Vasto, hanno controllato due persone residenti in San Salvo che viaggiavano nel territorio comunale di Vasto a bordo di un veicolo. All’atto del controllo uno dei due ha cercato di disfarsi di un involucro gettandolo dal finestrino.

Fermati i due giovani e recuperato quanto gettato, si accertava che lo stesso conteneva sostanza stupefacente risultata positiva al reagente narcotest all’eroina. I militari operanti eseguivano di iniziativa perquisizione personale e veicolare ed estendevano l’attività di ricerca presso le rispettive abitazioni. All’esito della perquisizione domiciliare, veniva rinvenuto un bilancino di precisione, sottoposto a sequestro. La sostanza, del peso di 154 grammi di eroina, veniva sottoposta a sequestro. Avrebbe garantito il confezionamento di circa 400 dosi per un guadagno complessivo di euro 5000.

Verrà inviata al Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti del Comando Provinciale Carabinieri di Chieti per stabilirne la percentuale del principio attivo e la capacità drogante. L’arrestato, con pregiudizi di polizia, al termine delle procedure di identificazione e fotosegnalamento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Torre Sinello, ove è attualmente trattenuto a disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Vasto,

Dott.ssa Gabriella De Lucia. Il suo accompagnatore è stato invece deferito a piede libero alla medesima Autorità Giudiziaria.