Fermo produttivo alla Sevel: le giornate saranno coperte dalla cassa integrazione

ATESSA – «A seguito della richiesta fatta dal comitato esecutivo, l’azienda Sevel procederà con la richiesta di cassa integrazione a copertura di tutte le giornate di fermo produttivo dovute al provvedimento della pubblica autorità sullo stabilimento FCA Cassino, unità presse. Così come previsto delle disposizioni INPS in materia in via prioritaria rispetto al trattamento ordinario di integrazione salariale saranno utilizzati eventuali residui di PAR e ferie anni precedenti».

Ne dà notizia il sindacalista agnonese, Emanuele Cimone.